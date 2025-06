«Kahjuks on meie piirkond Venemaa üks peamisi sihtmärke – peamisi sihtmärke kaose tekitamiseks. Oleme seda varem näinud Balkanil, kus Venemaa õhutas etnilisi pingeid, sabotaaži ja isegi riigipöördekatseid. Oleme tunnistajaks olnud katsetele manipuleerida avaliku arvamusega Rumeenias Moskva kaasabil. Ja juba kolm aastakümmet on Venemaa püüdnud hoida Moldovat vaesuses ja ebastabiilsuses, et tuua see täielikult oma kontrolli alla,» rääkis president.