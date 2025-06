VIDEO Tammsaare tee foorides rakendub augustis roheline laine

Ümberprogrammeerimise käigus säilitatakse kõik olemasolevad jalakäijate täisteeületused. Transpordivaldkonna abilinnapea Kristjan Järvani sõnul on tegemist olulise sammuga Tallinna liikluskorralduse tõhustamisel. «Modelleering näitab selgelt, et Tammsaare teel muutub liiklus oluliselt sujuvamaks, eriti Haabersti suunal, kus tipptundidel väheneb keskmine sõiduaeg võrreldes praegusega lausa üle poole võrra. Samal ajal säilitame kõik senised jalakäijate ülekäigukohad, tagades nii sujuvama liiklusvoo kui ka ohutuse. See on hea näide sellest, kuidas nutikas foorijuhtimine aitab linnaliiklust paremini toimima panna, arvestades kõigi liiklejarühmade vajadustega,» ütles Järvan.