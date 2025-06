KUKU Tiit Pruuli: Eesti bussifirmade Venemaa vedudele pole õigustust

Küsimusele, kas Eestist ei tohiks bussifirmad Venemaale sõita, vastas Pruuli, et sellele pole praegu ühtegi õigustust. «Kui sõja algul me kuulsime, kui ka tõstatati see teema, bussimehed ütlesid, et Ukraina põgenikud tulevad sealtkaudu ja neid tuleb aidata... Täna seda argumenti enam tuua ei saa. Oleme ausad, see on päris korralik bisnis!»