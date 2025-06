Abilinnapea Aleksei Jašini sõnul näitavad seire tulemused selgelt, kui oluline roll on õpimetoodikal eestikeelsele õppele ülemineku õnnestumises. «Eestikeelsele õppele üleminek on suur ja süsteemne muutus, mis puudutab õpilasi, õpetajaid, vanemaid kui ka kogu ühiskonda. Seire tulemused näitavad, et paljud lapsed tulevad keeleliselt väga hästi toime eriti esimestes klassides. Märkimisväärne on, et keelekümblusprogrammis või süvendatud eesti keele õppes osalenud koolide õpilased saavutasid keskmiselt veidi paremaid tulemusi kui eesti koolide õpilased. See kinnitab, et Tallinna keelekümbluskoolid on tänaseks paremini valmis eesti keelest erineva emakeelega laste õpetamiseks eesti keeles,» sõnas Jašin.