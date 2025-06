Viimase kahe aasta jooksul on üha sagedamini tuvastatud juhtumeid, kus inimesi on tööalaselt ära kasutatud – haavatavad ja abitus olukorras inimestele on loodud töötingimused, millest neil on keeruline iseseisvalt väljapääsu leida.

«Sageli ei julge need inimesed abi küsida, sest usuvad, et keegi ei saa või ei taha neid aidata. Meie tahame seda muuta,» selgitas justiits- ja digiministeeriumi kriminaalpoliitika nõunik Anu Leps. «Eriti oluline on see võõrtööliste puhul, kes tihti ei tea oma õigusi ning satuvad seetõttu kergemini ärakasutamise ohvriks. Tegelikult on igaühel meist õigus olla koheldud ausalt ja väärikalt ja see ei muutu sõltumata sellest, kust inimene pärit on või millist tööd ta teeb.»