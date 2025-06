Ei, tülis me ei ole. Aga ma arvan, et kui mult küsitakse Tallinna asjade kohta, siis kõrvaltvaatajana ma oskan ikkagi ühte-teist öelda – olen ju Tallinna volikogus aastaid olnud. Täna juhib Tallinna piirkonda Pärtel-Peeter Pere ja meil Reformierakonnas on selline süsteem, et piirkond teeb oma otsused ise ja kesktasemelt ei juhi peaminister hoolimata oma suurest võimekusest ei Tallinnat, Tartut, Pärnut ega Kanepi piirkonda.