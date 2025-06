«Lühidalt öeldes, laevas on mäss ja kapten ei saa selle juhtimisega hakkama,» põhjendas Terik avalduse esitamist. Seejärel loetles ta üles kõik viimase aja sündmused, mis Tallinnas furoori on tekitanud.

«Kuna linnapea Jevgeni Ossinovski ei suuda kokku panna 2025. aasta esimest lisaeelarvet, on pealinnas tekkinud selge juhtimiskriis. See näitab, et linnajuhtimine on ummikus ja puudub otsustusvõime. Jevgeni Ossinovski asus linna juhtima, lubades ausat ja euroopalikku linnajuhtimist. Kuid see, millest ta kõige enam kõneles, on osutunud valeks,» rääkis Terik.