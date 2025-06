Michal: Euroopa Liidu uus eelarve peab panustama rohkem kaitsesse

Michali sõnul on ühtekuuluvuspoliitika fondidest olnud Eestile palju kasu ja ootame, et tugev ühtekuuluvuspoliitika jätkuks. «Oleme ühtekuuluvuspoliitika rakendamisel olnud väga edukad. Alates meie ELiga liitumisest on nende fondidega toetatud rohkem kui 40 000 projekti,» rääkis peaminister. «See on oluliselt turgutanud meie majandust ning toonud meie jõukust lähemale Euroopa keskmisele,» lisas ta.