Rongireisijatele avati Ülemistel uus ooteplatvorm

«Eestis on töös esimese rahvusvahelistele nõuetele ja standarditele vastava reisiterminali ja transpordisõlme ehitus,» ütles Rail Baltic Estonia juhatuse esimees Anvar Salomets. «Ülemiste terminal on ainulaadne kogu piirkonnas, siia koonduvad tulevikus kahe rööpmelaiusega raudteed — 1520 mm ja 1435 mm —, trammitee, jalgratta- ja jalakäijate ühendusteed ning bussiterminal kuue ootealaga. Tänaste töödega on lõppemas esimene etapp, mille käigus on rajatud uued reisijate rajatised.»

Ka Elroni jaoks on see teetähis. «Kiiremad ja mugavamad ühendused koos toetava taristuga on see, mida meie 8 miljonit reisijat ootavad,» ütles Elroni juhatuse esimees Lauri Betlem. «Kindlasti oodatakse pikisilmi ka uute suundade ja ühenduste avamist - nii ühendust Pärnu, Riia, Kaunase kui ka Varssaviga. Linda terminal saab olema sõlmpunktiks, kus kõik need suunad kohtuvad ja on hästi ühendatud ka lennuväljaga. See saab olema nii logistiliselt kui sisuliselt reisija jaoks uus tase, mis oma atraktiivsuses aitab tuua inimesi ära maanteelt ja lahendada liikumisvajadusi säästlikuma raudteetranspordi toel.»