Eluaegne vang pääses kohtu vea tõttu kaheks tunniks vabadusse

Viru vangla sai mullu 31. mai hommikul kohtust ametliku kinnituse, et otsus Borissovi ennetähtaegse vabastamise kohta on jõustunud ning mehe võib vabaks lasta. Valvurid teatasid Borissovile, et ta on vaba. Formaalsused ning isiklike asjade kätteandmine kestsid veidi üle tunni ning Borissov jalutas vaba mehena vangla väravast välja.