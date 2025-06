Võrumaal Tagakülas ligi 30 aastat kartulit kasvatanud Ants Muld nentis, et põldudel oleks vaja taimekaitset teha, kuid vihmaste ilmade tõttu on töö soiku jäänud. «Kogu vesi on kartulivao sisse voolanud ja isegi jalgsi põllule minek on keeruline, rääkimata masinatest. Kartulid on kõik muldamata,» selgitas ta. «Siin oleks vaja vähemalt nädal aega kõva põuda, et madalamatele põldudele pääseks, aga ilmateade seda kahjuks ei luba.»