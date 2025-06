Raamatukogu remont algas varinguohtu tekitava projekti järgi

Kui Postimees viiekümnendate algul ehitatud hoones olukorraga tutvumas käis, kiitis raamatukogu juhataja Kaido Mägi Otepää valla palgatud ehituskonsultanti Raivo Nurmetut, kes oli projekti kontrollides leidnud, et selle alusel tegutsedes võib lugu lõppeda varinguga. Mägi sõnul on asjatundjad pidanud võimalikuks, et kui koostatud projekti järgi teha uus, raske betoonpõrand, võib raamatukogu korrus allpool, keldris paiknevale noortekeskusele kaela sadada.