Hooldekodu personal andis reede keskpäeva paiku politseile teada, et Aleksandrit nähti hooldekodu territooriumil viimati neljapäeva hilisõhtul. Peale seda on mees kadunud ning seni ta naasnud ei ole.

Mehel telefoni kaasas ei ole, ka ei ole ta varem selliselt hooldekodust lahkunud. Ta on pikemat kasvu ja kõhna kehaehitusega. Tal on hallikad lühikesed juuksed. Seljas oli tal viimati kollane T-särk ja must jope, jalas musta värvi püksid.