REPORTAAŽ Hullunud metsis püüdis matkajatega kaklust alustada

Eemalt tundus, et see, mis peenikeste, hädiste männitüvede vahelt paistab, on koos musta maapinnaga välja kistud tihe juurestik – sugugi mitte vähetõenäoline, arvestades, et kaks tosinat aastat tagasi rebis tugev torm sealkandis tõepoolest puid maast lahti –, kuid hoolsamalt vaadeldes selgus, et see liigutab.