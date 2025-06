TAUST Miks me jälle Munamäe tipust Piritale jookseme

Muidugi. Kirjasabast nägin, et kõik teised vastasid niisama kiiresti. Alles hiljem hakkasin uurima oma kalendrit, et ega tolleks jaanieelseks nädalavahetuseks äkki mingeid reisiplaane pole tehtud. Hakkasid ka meenuma mõned kaasnevad ebamugavused, nagu magamata öö, millest taastumine kulgeb iga aastaga järjest raskemalt. Tappev kuumus, mis eelmisel kahel aastal korralikult küpsetas. Tüütu ootamine Tallinnas, kui teine autotäis jooksjaid veel viimaseid etappe läbib, et siis pühapäeva õhtul Pirital koos kogu kambaga võidukalt finišeerida.