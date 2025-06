Valimiskomisjoni esimees Ingrid Kullerkann ütles, et m-hääletamisel on peamiseks murekohaks rakenduse levitamine. «Seda on kõige mõistlikum ja kasutajasõbralikum teha läbi Google Play ning App Store’i. Komisjon peab olema sada protsenti kindel, et selline levitamisviis on turvaline ja auditeeritav, kuid kõik liikmed praegu ei olnud,» märkis esimees. «Asi vajaks täiendavat arutelu, kuid kuna kohalike omavalitsuste valimisteni on jäänud väga vähe aega, siis vahetult enne seda selliste otsuste tegemist ei peetud õigeks.»