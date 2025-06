Laupäevast pühapäevani võib Eesti teedel kohata taas Tipust Topini jooksjaid ehk neid spordisõpru, kes on võtnud ette tee Munamäelt Piritani välja. Korraldajale Sten-Eric Uibole on oluline panna inimesed sporti nautima ja seega on ka ürituse suurim võit koosjooksmisrõõm, sest esimesi kohti ei jagata.