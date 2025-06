Viie lapse ema Jana Kaseoja noorem poeg lõpetas üleeile 9. klassi Viljandi Kesklinna koolis. Kooliekskursioonil käidi Lätis, selle organiseeris üks aktiivne lapsevanem ja reis kestis kaks päeva. Kaseoja tunnistas, et kevad toob endaga alati kaasa stressi: kuhu ilma otsa klassiga ekskursioonile seekord minnakse ja kui palju see maksma läheb.

Lapsevanema sõnul oli tänavu arutelu all ka Eesti-sisene reis Toosikannu kanti, kuid Läti osutus odavamaks. «Hakkasin võimalikuks reisiks valmistuma jaanuaris. Mõtlesin, et kui maksab 200 eurot, siis on hästi,» meenutas ema. Kaks päeva kestnud lõpureis läks tegelikult maksma 133 eurot.