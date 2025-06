Kaitseväe luurekeskuse ülem: Eesti kaitseväelased ei ole Iraagis kõrgendatud ohus

Kiviselg kahtleb, et Iisraeli ja Iraani vahele sekkuks veel keegi kolmas. Samuti ei tasu Iraanilt oodata ulatuslikku vastulööki. Piirkonnas on pinged küll kõrgele kruvitud, kuid koloneli sõnul on Iraani naaberriigis Eesti sõdurite turvalisus tagatud.

«Iisraelil ja Iraanil on võrdlemisi hästi välja kujunenud partnerid. Ma ei prognoosiks, et siin lähiajal uued partnerlussuhted välja kujuneksid. Dilemma on kindlasti Venemaa Föderatsioonil, kes pole kindel, kellele piirkonnas toetust avaldada. Venemaa tahab lähiajal ameeriklastega läbirääkimisi pidada ja seeläbi on ka tõenäoliselt venelaste toetus Iraanile piiratud,» sõnas kolonel.