Ainar Ruussaar lisas, et Tallinna võimutüli on märgiline ning on jõudnud ka Toompeale. Peaminister Kristen Michal, kes valiti äsja tagasi Reformierakonna esimeheks, süüdistas saates «Esimene stuudio» sotside linnapead Jevgeni Ossinovskit selles, et tal olevat rohkem nõunikke kui peaministril endal.