Iisraeli kaitsevägi teatab, et nad on saavutanud «opereerimisvabaduse» Lääne Iraani, sealhulgas pealinna Teherani kohal. See tähendab, et Iraani õhutõrje on kas hävitatud või nii tõsiselt kahjustada saanud, et Iisraeli lennukitel pole probleemi lennata Iraani kohal. «Tee Teheranini on vaba,» rääkis Iisraeli kaitsejõudude pressiesindaja Effi Defrin.