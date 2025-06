Politseiauto. Foto on illustreeriv.

Täna pärastlõunal andsid Tartus asuva Nõlvaku hooldekodu töötajad teada, et 75-aastane Kersti on asutusest lahkunud ilma midagi ütlemata.

Politsei pressiesindaja andis kell 19 teada, et Kersti on leitud ja temaga on kõik korras.