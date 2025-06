Komisjoni hinnangul on tegemist poliitiku isikureklaamiga, sest see keskendub Mart Võrklaevale kui isikule rohkem kui reklaamitavale tootele ja Võrklaeva poliitiline tegevus on süžeelise tähelepanu keskmes. «Klipp ei ole neutraalne meelelahutus, vaid kujundab Võrklaevast usaldusväärset ja pädevat poliitikut. Reklaamile on antud iseseisev elu sotsiaalmeedias Rohe Auto AS-i kontol sõidukireklaamina, mitte sarja ametlikus kommunikatsioonis. Reklaami eesmärk on tugevdada Mart Võrklaeva avalikku kuvandit, mitte ainult tutvustada sõidukit,» märkis komisjon.