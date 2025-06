«See on tunnustus kogu Eesti rahvale, meie ESTDEVi meeskonnale ja kõikidele Eesti organisatsioonidele, kes Ukraina ülesehitamisesse on oma panuse andnud,» ütles Klen Jäärats, kinnitades, et Eesti toetus Ukrainale jätkub kuni sõja võiduka lõpuni.