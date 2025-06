Küll aga on inimesed Tel Avivis kohapeal varmad varjuma: «Ilma varjenditeta on ühiskonna elu väga raske ette kujutada. Need varjendid on igal pool. Uuematel majadel on need täitsa korterites sees, vanematel majadel korruse peal. Väiksema hoonestusega piirkondades on maa alla rajatud punkrid. See on täiesti tavaline rutiin,» rääkis Derevski ja lisas, et inimestele on tugevalt sisendatud, et varjendid päästavad elusid. ​