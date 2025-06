«Tahaks väga loota, et kui oleme kirja pannud nii ettevõtjate kui looduskaitsjate poole pealt kõik mõtted, mis võiks teha, et nii inimene kui loodus omavahel kokku sobiks ja et ka areng toimuks, saame lõpuks lahti üksteise süüdistamisest,» avaldas 16. juunil peetud teekaardi esitlusel lootust selle peatoimetaja, riigikogu liige Mait Klaassen (RE). «Peaksime küsimusi nii lahendama, et hundid oleksid söönud ja lambad terved. Et me vaataksime mõlemas suunas lahke pilguga, mitte ei põrnitseks üksteist, sest me kõik oleme ühe ja sama Eesti pinna peal.»