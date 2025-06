«Idee oli õhus juba 2020. aastal, mullu sügisel saime aga enda käsutusse analüüsi, mille eesmärk oli selgitada, kas on üldse võimalik, et valimiste kui riigi ühe tuumikfunktsiooni osaline on äpipood. Leiti, et see on lubatav, aga sealjuures peab olema tagatud igakülgne kontroll,» rääkis Koppel.