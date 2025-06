VIDEO Konkurentsiseadus võeti riigikogus vastu

Reformierakondlane Mario Kadastik tõi saadikutele välja, et õiguseksperdid kipuvad Eestis pooleks jagunema eelnõu osas. «Siin on tegelikult olukord, kus me oleme väga konkreetselt soovinud teha konkurentsiolukorda paremaks. Meil on vaja üle võtta see direktiiv. Selleks on erinevaid meetodeid. Meie jaoks on olulised direktiivi sisus olevad elemendid ehk piirideülene konkurentsitingimuste või tõendite ülekantavus, see, et oleks võimalik kiirelt menetleda, et menetlused jõuaksid reaalselt lõpuni. See on meie jaoks olnud oluline,» selgitas Kadastik.

Ta lisas, et minister Pakosta on kinnitanud, et selles eelnõus on kõik need mured arvesse võetud ning kõik asjad on kaetud. «Nüüd on valitud lihtsalt üks nendest kahest teest ja me oleme täna jõudnud sinna lõpp-punkti.»

«Nii et ma arvan, et oleks ratsionaalne, et Reformierakond siin väga selgelt toetab: paneme selle taksomeetri nüüd lõpuks seisma, lõpetame selle igapäevase trahvi maksmise, mis on tõesti 3000 eurot – tänaseks on tiksunud juba pea kolmveerand miljonit eurot trahvi ja see tuleb tegelikult kõige meie jaoks olulise arvelt. See tuleb hariduse, see tuleb julgeoleku arvel,» rõhutas Kadastik ja lisas, et Eesti peab selle trahvi ära maksma.