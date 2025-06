Tallinn kehtestas Krulli kvartali planeeringu

Põhja-Tallinnas toimuvad olulised linnaehituslikud muutused – ajaloolistest tehasepiirkondadest kolib tootmine välja ning asemele on tekkinud kunagisest tootmistehnoloogiast erinev väiketootmine, äritegevus. Piirkonna pikaajalise elujõulisuse ja linnaehitusliku terviklikkuse tagamiseks on oluline mitmekesistada alade kasutust, et lisaks elamutele tekiks juurde büroo- ja äripindasid koos uute töökohtade ja vaba aja veetmise võimalustega. Rohkem kui 125 aastat tagasi Kopli tänavale rajatud moodsa metalli- ja masinatööstusettevõte tehasekompleksi taaselustamine näeb ette sellise kaasaegse kvartali loomist.

Linnaplaneerimise abilinnapea Madle Lippus rõhutas ajaloolise masinatehase ümbersünni tähtsust. Krulli kvartali avamine on oluline samm Tallinna linna arengus, sest selle asukoht ja hea ühistranspordiühendus võimaldavad meil luua uue keskuseala Põhja-Tallinnas, kus elu, töökohad ja teenused on kõik käe-jala ulatuses ning tagatud on piirkonna mitmekesisus. Kõik see suurendab piirkonna atraktiivsust ning aitab säilitada ja väärtustada Tallinna ajaloolist identiteeti.»