FOTOD Alaealised saavad Tallinnas osta sigaretilõhnaga nätse

Kuid mupo esindaja, kellega sigaretilõhnalisest nätsust jahmunud ema, Tallinnas õpetajana töötav Triin Leidsalu, Haabersti linnaosa valitsuse esindaja soovitusel ühendust võttis, ei osanud öelda muud, kui et selle teema käsitlemine ei kuulu nende asutuse pädevusse. Leidsalu sõnul mainis mupo töötaja, et samasugust kaupa ringles juba nõukogude ajal, ning väitis, et see ei kujuta endast ohtu.