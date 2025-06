Tallinna vanalinn sai endale arengukava

Valdkonna eest vastutava abilinnapea Madle Lippuse (SDE) sõnul on Tallinna eesmärk arendada vanalinna elukeskkonnana, mis on atraktiivne ja vastab kaasaegsetele nõudmistele. «Selliselt loome eelduse, et suureneks vanalinna elanikkond ning väheneb lühiajaliselt rendile antavate korterite hulk, samuti on oluline, et kultuuri-, spordi-, huvihariduse- ja haridusteenuste võimalused asumis paranevad. Tegevustest nende eesmärkide saavutamiseks - näiteks väärtuspõhise rendipoliitika koostamine, Kultuurikvartali arendamine või jäätmete liigiti kogumise lahenduste väljatöötamine - koosneb ka arengukava rakenduskava, millel on eelarveline mõju ning mida me juba koostame,» rääkis Lippus.