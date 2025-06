Eesti Ekspress kirjutas: «Lõunalauas edastas Nukka sotside esimehe nõunikule sõnumi, et Postimehe kajastus on võimalik üle vaadata, kuid... sotsid peaksid ümber hindama oma seisukohad teatud küsimustes.» Nukka väitel pole mitte midagi sellist ega sellele lähedast olnud.

Eesti Ekspress kirjutas: «Päi kinnitas Ekspressile kohtumise toimumist ning seda, et jututeemaks oli Postimehe kajastus.» Nukka sõnul tegi juttu meediakajastusest Vootele Päi ise, pakkudes välja leida võimalusi suuremaks kajastuseks Läänemetsale tema erakonnakaaslase Jevgeni Ossinovski ees. Peale Vootele Päi enda tõstatatu muud juttu ajakirjandusliku kajastuse teemal polnud, seda enam, et Nukkal puudub igasugune seotus Postimehe loomingulise sisuga.

Eesti Ekspress kirjutas: «Kohtumisel arutlesime, millest võivad olla tingitud mõningate Postimees Grupi ajakirjanike põhjendamatult vaenulikud käsitlused minu ja minu ülemuse, sotside juhi ja toonase siseministri suunas, ütles ta. Päi sai aru, et vaenulikud meediakajastused võivadki olla tingitud sotside seisukohtadest.» Nukka sõnul pole need väited tõesed ja kohtumisel selle üle ei spekuleeritud.

Eesti Ekspress kirjutas: «Näiteks ütles Nukka kohtumisel, et Postimees valmistab ette ebasoosivat artiklit Päi enda kohta.» Nukka kinnitusel ei tea ta Postimehes kavandatavatest artiklitest midagi ehk selline väide on täiesti vale.

Nukka sõnul on ajakirjaniku kohustus tuvastada ja hiljem vajadusel ka tõendada, kas allikana kasutatud isik räägib tõtt. «Antud juhul on käsitletava teema üks osapool selgelt kinnitanud, et allika väidetest tuletatud faktiväited ei vasta tõele. Ometi on ajakirjanik Martin Laine sellest mööda vaadanud ning esitanud otseselt süüstavaid väiteid ja loonud ebaseaduslikule tegevusele osutavat narratiivi nii Nukka kui kaudselt ka Postimehe ja Margus Linnamäe aadressil, mis on aga üheselt valed ja nõuavad viivitamatut ümberlükkamist,» seisab Nukka saadetud teates.