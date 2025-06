ANALÜÜS Tasuta lasteaiakoht on Tallinnas eelkõige EKRE, Keskerakonna ja KOOSi valijate südameteema

Tallinna nelikliidus ei ole lihtsad ajad, Reformierakond on süüdistanud linnapead Jevgeni Ossinovskit (SDE) juhtimisvõimetuses, ühtlasi maadlevad oravad sellega, et oma fraktsioonis read korras hoida. Kui teisipäeval puhkes Delfi vahendusel poleemika Vene kultuurikeskuse saatuse ümber , siis ennekõike nähti seda taas kord Reformifraktsiooni eakaimate liikmete Ivi Eenmaa ja Ülle Rajasalu soolodena. Nii mõnegi reformierakondlase jaoks on Rajasalu ja Eenmaa agarus hea maitse piiri ületanud.

Aga kõige põhimõttelisemas küsimuses ehk lasteaia kohatasu kaotamises on oravad küllaltki ühtsed. Lihtsalt ülejäänud volikogus on liitlaste leidmine keeruline, kui välja jätta opositsioonis olev Keskerakond.

Küüniline tõlgendus, miks peaks lasteaiakoht tasuta olema, võiks olla lihtsalt poliittehnoloogia. Isegi kui praktiline ja sisuline mõttekus selliste lubaduste realiseerimiste puhul on küsitav, saab vähemalt enne valimisi miskit ette näidata. See kumab läbi ka reformierakondlaste enda juttudest: pärast seda, kui neist sai mullu kevadel üks neljast Tallinna võimuerakonnast, pole neil kui suurimal koalitsioonierakonnal Tallinnas «oma valijatele mitte midagi ette näidata», kui tsiteerida üht Tallinna reformierakondlast. Reformierakonna riigikogu fraktsiooni juhtiv Tallinna volikogu liige Õnne Pillak sekundeerib: «Praegu on olukord, kus kõik arvavad, et on iseenesestmõistetav, et meie toetame nende ettepanekuid, aga mis puudutab meie tähtsaimat asja, siis otsitakse põhjuseid, miks seda teha ei saa.»