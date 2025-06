Istikukottidele oli kirjutatud, et sees peaksid olema Eesti päritolu kaheaastased arukased, tarnijaks Systemseparation Ltd. «Esimesed taimed olid väga ilusad,» rääkis Harjumaal Anija vallas talu pidav ja metsa kasvatav Jüriöö talu peremees Tiit Jüriöö. «Võtsin taime – arukask, tüvi ilusasti kare. Siis võtsin järgmise koti ja vaatasin – sees ei ole ju kase moodi asi üldse! Tüvi puhta punane ja pole kare. Juur nagu pikk jäme porgand ilma kõrvaljuurteta. Kui poleks sellist porgandjuurt olnud, oleksin pimesi need taimed maha pannud. Selline porgandjuur ei toida ju taime ära, ilus narmasjuur peab olema! Saatsin ühe istiku ühistusse (Loode-Eesti metsaühistusse – Ü. H.) ja diskuteerisime, et kas ikka on [arukask] või ei ole. Lõpuks otsustasime, et kutsun kohale keskkonnaametniku.»