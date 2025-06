Analüüs: ohusireenid ei käivitunud riist- ja tarkvara probleemide tõttu

14. mai ohuteavituse test andis hädavajalikku infot süsteemi kohta ning selle toel leiti üles mitu probleemi, mis poleks väikesemamahulises testis pruukinud välja tulla. Peamised probleemid olid seotud sireenivõrgustiku osalise käivitumisega. Esmane diagnostika näitas, et käivitusteate võtsid vastu 84 sireeniposti. Praeguseks on teada, et õigeaegselt või hilinemisega käivitus lõpuks 70 sireeniposti. Tootjaettevõttega tehtud analüüs näitas, et põhjus oli nii riist- kui ka tarkvaras.