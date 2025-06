«Venemaa täiemahuline sõda Ukraina vastu kestab neljandat aastat. Venemaa rikub jätkuvalt Helsingi põhimõtteid, millele me kõik oleme ühiselt pühendunud ja mida me siin kaitseme. Sada päeva tagasi paluti osapooltel nõustuda tingimusteta relvarahuga. Ukraina nõustus. Venemaa mitte. Selle asemel on see intensiivistanud oma agressiooni süstemaatiliste õhurünnakutega tsiviilisikute ja tsiviiltaristu vastu üle kogu Ukraina,» seisis avalduses.