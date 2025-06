Zelenskõi sõnul vajab Ukraina rohkem püüdurdroone

President vestles ka Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Oleksandr Sõrskõiga. Zelenskõi rõhutas, et Vene luuredroonid tuleb hävitada nii kiiresti kui võimalik.

«Eraldi räägin sel nädalal partneritega lisarahastusest püüdurdroonide tootmiseks. Püüdurdroonid rindejoonele, samuti fiiberoptilised droonid ja igat tüüpi droonid rünnakuteks Venemaa territooriumil peavad saama rahastuse, mis on tõeliselt tuntav. See saab teoks ja mõne meie partneriga on juba esialgsed kokkulepped olemas. Mõnede Euroopa riikidega,» rääkis riigipea.