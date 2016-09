«Ma võin kinnitada, tuginedes – ma ei ütle, missugustele –, igatahes, teatud andmetele, et meil on organiseeritud 5. kolonn, umbes 5000 hästi organiseeritud ja väljaõpetatud noort meest, kes osalevad mitmesugustes laskeklubides, paintballi klubides, jahiseltsides ja muudes sellistes. Kellel on brigadirid, kes käivad harjutamas küll Männiku karjääris ja muudes kohtades ja kes on mobiliseeritavad Eesti riigi vastu väga lühikese ajaga,» vahendas ERRi uudisteportaal Helme sõnu Vikerraadiole.

Väitele, et tal tuleb kõvasti ponnistada, et saada kokku kandideerimiseks vajalikud hääled, vastas Helme, et samasuguseid ponnistusi teeb ka rahva suur lemmik Marina Kaljurand.

Põhjus on Helme sõnul väga lihtne: kohalike omavalitsuste esindajad on suurel määral erakondlikult seotud ja paljudes volikogudes on vastu võetud otsus, et kui oled valijamees, hääleta, kuidas hääletad, aga allkirja kellelegi anda ei tohi.