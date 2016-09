Helmele toetusallkirja lubanud Adams seda siiski ei andnud

Riigikogu Vabaerakonna fraktsiooni liige Adams ütles Postimehele, et kuna Mart Helmel peaks ülesseadmiseks vajalike allkirjadega kõik korras olema, siis tema abistavat allkirja EKRE presidendikandidaadil tarvis ei ole.

Adamsi sõnul puutus ta täna riigikogu istungil Helmega kokku ja võimalikku toetusallkirja andmist ta jutuks ei võtnud.

Adams peab Helme ülesseadmiseks vajaliku toetusallkirja andmist loogiliseks sammuks. «Väga rumal oleks, kui keegi jääks kandidaatide nimekirjast välja ainult sellepärast, et tal on nõutavast piirist üks hääl puudu. Ma arvan, et käituksin ka mõne teise kandidaadi puhul täpselt samamoodi,» rääkis ta.

Kuigi Adams oli valmis andma Helmele ülesseadmiseks vajaliku allkirja, EKRE kandidaadi poolt ta siiski valimiskogus ilmselt ei hääletaks. «Ma millegipärast ei kuulu tema kampa,» nentis Adams.

Vabaerakond toetab Allar Jõksi kandidatuur presidendi ametikohale ning Adams ei välista, et ta oma hääle just Jõksi toetuseks annab.

«Mul ei ole kombeks salajaste hääletuste puhul ette teatada, kuidas ma hääletan. Teen seda oma parema äranägemise järgi. Igaüks on valimiskabiinis oma südametunnistusega, inimesed käituvad salajasel hääletusel üldiselt oluliselt teistmoodi kui avalikel. Salajane hääletamine on kehtestatud selleks, et hääletaja oleks maksimaalselt vaba. Tõenäoliselt ma Jõksi poolt ikkagi hääletan, kuna ma ei näe temast sobivamat kandidaati,» rääkis Adams.

Jüri Adams teatas nädalavahetusel, et on vajadusel valmis andma oma allkirja EKRE presidendikandidaadi Mart Helme ülesseadmiseks valimiskogus.