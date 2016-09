«See on pärit kokteilist, kus on üks osa unustamist, üks osa lihtsameelsust ja üks osa tänase maailma mittemõistmist,» ütles Ilves vastuseks ajalehe KesKus peatoimetaja Juku-Kalle Raidi küsimusele, miks kirjutavad paljud inimesed tõsimeeli sotsiaalmeedias, justkui oleksid eestlased Ameerika orjad ja Brüsseli lakeid ning Eesti iseseisvus on ära müüdud.

Presidendi sõnul on Eesti vaba ja iseseisev ning Eestil on iseseisvusele olulised liitlased. «Eesti julgeolek pole kunagi meie ajaloos olnud paremini kaitstud kui praegu. See pole loosung, asjad ongi nii,» lausus ta.

Riigipea hinnangul ei ole Eesti ühiskond muutumas ksenofoobsemaks, samuti ei kardeta, et keegi tuleb ja astub Eestile peale.

«Paljudel on hirmud võõraste ees ning me pole piisavalt palju ja hästi rändekriisi seletanud. Majanduspagulased ja sõjapõgenikud on kokku pandud. Vägivalla eest põgenejaid ja turvalise kodu otsijaid ei pea pelgama. Küll peab aitama neil uues kohas lõimuda,» ütles Ilves.

Rääkides Suurbritannia otsusest lahkuda Euroopa Liidust ning teisteski liikmesriikides levivatest isolatsioonimeeleoludest, märkis president, et ta ei usu vaba liikumise kadumist Euroopa Liidus ning seda, et Eesti kodanikud peavad hakkama Lätti, Poola või Prantsusmaale sõitmiseks taas taotlema viisat.

«Ma ei usu, et see aeg meid tabab. Või kui peaks tabama, siis ainult seetõttu, et on juhtunud mingi palju suurem õnnetus, mis seda põhjustaks. Ja siis on viisadega jamamine, nagu sa ütled, väike probleem. Seni aga on liikumisvabadus privileeg ja üldine kasu, millest ei loobuta. Inimeste liikumise kontrollimiseks on ka teisi võimalusi kui viisarežiim,» ütles Ilves.