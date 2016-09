Kell 9 kohtus Kaljulaid Reformierakonna fraktsiooniga, mille liikmetel olid eileõhtuse seisuga tema suhtes kõige rohkem eriarvamusi. Esmalt kohtusid Kaljulaiuga saadikurühma liikmed ning seejärel arutab teemat veel ka erakonna juhatus, kes seejärel kujundab ühise seisukoha. Reformierakonna fraktsioon on praeguse parlamendikoosseisu suurim, koondades 30 riigikogu saadikut.

Kell 10 alustas Kaljulaid kohtumist kaheksaliikmelise Vabaerakonna fraktsiooniga, kus veel eile õhtul oli samuti kahtlejaid. Partei esimees Andres Herkel on samas ERRile öelnud, et see, kas vabaerakondlased annavad Kaljulaiu ülesseadmiseks allkirja, selgub täna, kuid riigikogu hääletusel võib ta Vabaerakonna toetusega arvestada.

Hiljem kohtub Kaljulaid ka teiste riigikogu fraktsioonidega, misjärel tuleb täna pärastlõunal taas kokku parlamendi vanematekogu, kuhu kuuluvad riigikogu juhatuse liikmed ja fraktsioonide esimehed. Vanematekogus selgub, kas Kaljulaid saab kokku valituks osutumiseks vajalikud 68 toetushäält.

Vähemalt 68 allkirja loodetakse paberile saada juba enne laupäeva, mil peaks toimuma kandidaadi ülesseadmine. See annaks kindlustunnet, et Kaljulaiu kandidatuuril on parlamendis piisav toetus. Riigikogus algab hääletamine esmaspäeval kell 13.