Kersti Kaljulaid, mis olid need argumendid, mis Teid ära veensid [presidendiks kandideerima]?

Oli vaid üks argument – Riigikogu vanematekogu tegi mulle sellise ettepaneku. See on kogu minu tagala, kogu minu kindlustunne, ja need inimesed, kellega me täna istusime ja vastasime küsimustele, on täna ka minu meeskond. Eile ma ütlesin, et mul pole meeskonda, täna on mul selline meeskond.

Selles otsuses [kandideerida] oli omajagu ka riskijulgust?

Keegi pidi. Olukord oli väga keeruline, on jätkuvalt väga keeruline. Olukord tundub paljudele ebaõiglane nende kandidaatide suhtes, kes olid enne. Ka minule tundub see nende suhtes ebaõiglane. Aga keegi pidi võtma selle palli ja minema edasi.

Mis võiks olla võtmesõna, kuidas võita Eesti rahva süda ja poolehoid? Kas võib tekkida ikkagi legitiimsuse küsimus?

Legitiimsuse küsimus ei saa tekkida, sest Riigikogul on kõik volitused valida Eestile president. Kahtlemata tekib küsimus, et kui Eesti inimesed mind ei tunne, kui kiiresti ja kas üldse võtavad nad mu omaks. Täna tegin ma pool päeva tööd selleks, et saada Riigikogu fraktsioonides tuttavamaks ja saada nende toetus. Ma jõuan kindlasti Tallinnast kaugele välja ja siis on minu töö rääkida Eesti inimestega igal pool.

Eesti inimestel on üsna selge arusaam, milline peaks president olema, igaüks ootab mingisuguseid omadusi. Millised on Teie tugevused ja ka Teie nõrkused?

Ma olen 12 aastat olnud ausa riigi ekspert. See on see, mida sa teed, kui sa oled riigikontrolör või Euroopa kontrollikoja liige. Need tööd on üsna sarnased. See on kindlasti minu tugev külg.

Ma mõistan väga hästi, et inimesed saavad oma riiki toetada ainult siis, kui nad saavad sellest riigist aru, kui nad saavad otsustest aru, ja kui neile tundub, et nende eest midagi ei varjata. Selle olen ma 12 aastaga ära õppinud ning kavatsen seda kogu aeg ise meeles pidada ja teistele meenutada.

Ehk siis nagu riigi tõlkimine inimestele?

Ma arvan, et ka nendelt, kelle käes on otsustamise jõud, tuleb paluda ja oodata, et nad otsuseid tõlgiks kõigile ja kogu aeg. Mina ei ole teiste otsuste tõlk. Ma tahan rääkida ise inimestega, sõltumata nende vaadetest, ma suhtun respektiga kõikide inimeste vaadetesse, ka siis, kui ma ei ole nendega nõus. Loodan, et seda kultuuri saame me edasi arendada selle üksmeele toel, mida me täna Riigikogus nägime.

Kas pere seda hullumeelset otsust toetas?

Pere toetab mind selles nagu on toetanud ka varasemates otsustes, mis pere vaatepunktist pole alati olnud vähem hullumeelsed. Ma arvan, et minu tugi esialgu on minu kodune seljatagune. Mina tegin otsuse tundidega. Minu pere peab saama rahulikult mõelda, millise rolli nad selles loos võtavad.

Kas igaks juhuks olete valmistunud ka selleks, mis siis, kui esmaspäeval 68 häält siiski kokku ei tule?

Riigikogu vanematekogu on palunud mul kandideerida. Fraktsioonid on mind toetanud. Ja ma usaldan neid.