Padar ütles Postimehele, et Saaremaa Laevakompanii tegi TS Laevadega väga head koostööd, kui oli valmis jätkama liiklemist ka pärast südaööd.

«Nagu me teame, oli reedel kella 13-18.45 tormi tõttu liiklus Virtsu-Kuivastu liinil katkenud. Kõik tahavad just reede õhtul minna Saaremaale koju või tuttavatele külla, seetõttu tekkisid päris pikad järjekorrad. Meie alustasime südaööl laevaliikluse ülevõtmise tehnilise ettevalmistusega, samal ajal jätkas Saaremaa Laevakompanii kella 5ni hommikul. Meie võtsime laevad üle kell 5, kuigi algse kokkuleppe järgi pidi see toimuma kell 12 öösel,» rääkis Padar.

Tema sõnul sujus tehnilise poole pealt kõik suurepäraselt. TS Laevade koostööpartnerid Nortal ja Hansab seadsid piletimüügisüsteemid kiiresti üles. «Inimesed olid enne nii-öelda kuiva trenni teinud ja teadsid väga hästi, mida nad sadamates tegema peavad,» lausus Padar.

Ta möönis, et loomulikult tekitab inimestes pahameelt see, kui tuleb tundide kaupa sadamas oodata, aga ilma vastu ei ole keegi kaitstud. «Ilus see ei ole, aga sellises olukorras tuleb inimeste rääkida ja nii me ka tegime,» rääkis Padar, kes käis ka ise reede õhtul Virtsu sadamas kohapeal inimestega rääkimas ja jagas neile kommi.

«Kahju on sellest, et parvlaeva Hiiumaa tehniline rike ei lasknud laeval reedel dokist välja tulla. Pühapäeval loodame, et saame selle laeva kohta positiivseid uudiseid,» sõnas ta.

Padar nentis, et suuremat meedia tähelepanu sai eile ja täna Virtsu-Kuivastu liin, kuid palju positiivset tagasisidet on tulnud Rohuküla-Heltermaa liinilt.

«Saatsime Rohuküla-Heltermaa liinil sõitvatele inimestele kingituseks kringlit ja sealtpoolt on tulnud ainult positiivset tagasisidet,» rääkis ta ja lisas, et üleüldse on inimeste tagasiside valdavalt positiivne, kuigi on ka loomulik, et mõni inimene tundidepikkuse sadamas ootamise pärast pahandab.

«Praegu on meie suurim väljakutse selle, et me saaksime kõik süsteemid korralikult kahe nädala jooksul toimima. Veel suurem väljakutse on saada lähinädalatel kätte uued laevad. Võtame kohe esmaspäeval härjal sarvist. Terve see nädal on läinud laevaliikluse ülevõtmise ettevalmistuse tähe all. Paljud meie inimesed ei ole alates eilsest seni veel magama saanud. Elame päev korraga, homme on vaja saarte pealt inimesed ära tuua. Esmaspäeval hakkame tegelema uute laevadega,» ütles Padar.

Ta rõhutas, et Lääne-Eesti saartele sõitvad inimesed ei tohiks jätta sadamasse minekut jätta viimasele hetkele, kuna käimas on üleminekuperiood, mille käigus võib tulla ette ootamatuid viivitusi. Ta soovitas inimestele vaadata veebilehte praamid.ee, kust saab operatiivset infot.

Mandri ja Muhumaa vahelisel Virtsu-Kuivastu liinil sõidavad praegu parvlaevad Ionas ja Harialid ning mandri ja Hiiumaa vahelisel Rohuküla-Heltermaa liinil St. Ola ja Regula.