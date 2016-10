Viljandis kadunud eaka mehe otsingud jätkuvad

Mees lahkus laupäeval kodust Viljandis ja suundus arvatavalt Kõpu valda. Kaks päeva kestnud otsingud pole tulemust andnud ning täna kogunevad politseinikud ja vabatahtlikud uuesti.

Politsei abi Tõnise asukoha tuvastamisel palus laupäeval tema lähedane, kelle sõnul pidanuks Tõnis laupäeva hommikul minema Viljandimaal Tänassilma kanti jahile, kuid mees sinna ei jõudnud. Lähedaste mure on seda suurem, et Tõnis lahkus kodust küll oma tavapärases jahiriietuses, ent relva ega jahitunnistust ta kaasa ei võtnud.

Politsei kogus infot mehe tuttavatelt, kelle hinnangul olevat Tõnis kodust lahkumise eel käitunud kahtlaselt. Teada on, et Tõnis kurtis eelnevalt oma tervisliku seisundi pärast, mistõttu ei saa välistada, et ta võib kõrvalist abi vajada. Laupäeva õhtupoolikuks õnnestus välja selgitada, et mitu inimest nägid päeval Tõnist suundumas Kõpu valda, kus on tema sünnikodu.

Politsei käivitas koheselt mehe otsingud. Nädalavahetusel osales otsinguoperatsioonil umbes poolsada inimest, nende seas olid lisaks politseinikele kohalikud elanikud ning ESTSAR ja OPEROG vabatahtlike otsingugrupid.

Eile kestsid otsingud kuni pimeduse saabumiseni, sest halb nähtavus raskendab oluliselt võimalust leida meest aga ka teisi abistavaid juhtlõngu. Täna hommikul kogunetakse uuesti kell 9 Viljandimaal Kõpu-Tõramaa-Jõesuu maanteel Iia bussipeatuses.

Viljandi politseijaoskonna välijuht Erki Jürgen ütles eile, et inimahelikud, teenistuskoer ja kopterimeeskond kontrollisid metsamaastikku, kuid meest sealt leida ei õnnestunud ning otsinguid jätkati lähistele jääval rabamaastikul. «Meil on abis mitu inimest ATVdega, kes tuvastasid raba esmasel ülevaatusel ka ühe kahtlase jälje. Vajab siiski lähemalt selgitamist, kas sel võib olla seost otsitava Tõnisega,» lisas välijuht.

Kõigil, kel on infot Tõnise asukohast, palutakse sellest teada anda hädaabinumbril 112. Tõnis on umbes 180 cm pikk, hallide lühikeste juustega ning kannab prille. Mehel on seljas rohekas-pruun jope, peas pruun nokamüts ning jalas tumedad püksid. Kaasas oli tal roheline seljakott.