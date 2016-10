Te soovite vähem mustvalget Eestit, mida see tähendab?

See tähendab seda, et meiega ei läheks niimoodi nagu me oleme näinud mitmetes teistes Euroopa riikides, kus polariseerumine võib viia selleni, et inimesed hakkavad reaalselt saama haiget. Ma ei taha seda. Ma tahan, et me räägiksime üksteisega, mõistaksime erinevaid ideid ja vaateid ja leiaksime viisi, kuidas need saavad koos eksisteerida.

Te olete pikalt olnud Eestist ära, kas siin on mingisugust mõttelaadi, mis teid natukene üllatab, mida Luxembourgis ja mujal ei kohta nii palju?

Eesti on suurepärane riik, Eesti on ka rahulik, kena, puhas, vähese bürokraatiakoormusega. Ma loodan, et kõik need inimesed, kes on elanud mõnda aega mõnes teises Euroopa riigis, võivad minu sõnu kinnitada.

Euroopa silmis on Eesti ikka natukene selline hirmul olev riik, kes pelgab võib-olla teistsugust. Kas te näete, et see on muutumas ja kuidas seda parandada?

Eestil on Euroopas mitu nägu. Mina näen ka seda, et Eesti on Euroopas üks edukas IT-riik, millel on väga head avalikud e-teenused. Et see on riik, mis suudab kiiresti vajadusel manööverdada, aga ka riik, kes teeb väga head koostööd oma partneritega organisatsioonides, kuhu ta kuulub.

Millised ülesanded te endale välispoliitikas kõige peamiseks olete püstitanud?

Välispoliitikas on minu peamine tänane ülesanne täiesti emotsionaalne: täita ära Toomas Hendrik Ilvesest tühjaks jäävad kingad.

Lõpetuseks veel... Te olete öelnud, et te ei soovi kolida Kadriorgu. Kui palju teil on veel aega selle küsimuse otsustamiseks ja kas see oleks tore pretsedent, kui president elaks edasi oma kodus mitte Kadrioru lossis?

Aus vastus on, et mul ei ole olnud väga palju aega selle peale mõelda. Ma ei tea täna, kui realistlik see plaan on, aga see on meie pere suur soov.

Miks te ei soovi sinna minna?

Me kolisime alles Eestisse, me ei olegi saanud õieti oma kodus elada.