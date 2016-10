18.00 Kui kella poole kahe ajal päeval oli rikkelisi elektrikatkestusi Eestis üle 3000, siis kella kuue paiku oli katkestuste arv ligi kolm korda väiksem, 950. Enim katkestusi oli kella kuue ajal Jõgevamaal.

Katkestuste kaart. / Elektrilevi

16.30 Kella poole viie paiku käis Postimehe fotograaf Eero Vabamägi Tallinna lennuväljal vaatamas, kuidas lennukid suure tuulega õhku tõusevad ja maanduvad. «Nagu näha siis just mugav neil maanduda pole,» tõdes ta.

Lennukid tormituules Allikas: Postimees

15.53 Postimehe fotograaf Tairo Lutter käis tormist ilma otsimas Tallinna ümbruses. Kui ühel pool Viimsi poolsaart võib vägevaid laineid näha, siis teiselpool on meri sile. Ka päästeametist öeldi, et tänane tuul ei ole päästjatele just kuigi palju tööd andnud.

Viimsi poolsaare ümbrus kolmapäeval. Laineline meri. / Tairo Lutter

Viimsi poolsaare ümbrus kolmapäeval. Rahulik meri. / Tairo Lutter

14.46 TS Laevade teatel väljub parvlaev Harilaid kell 17.30 Heltermaalt Rohuküla poole. Eelisjärjekorras saavad laevale liinibussid, operatiivsõidukid, postiveoautod ja puuetega isikute sõidukid. Teisi reisijaid teenindatakse sadamasse saabumise järjekorras.

14.37 Nagu ka sünoptik ütles, on kõige tugevam tuul Lääne-Eestis. Kell 14 olid kõige tugevamad puhangud Dirhamis, kus tuule kiirus küündis kuni 20 m/s. Üle 18 m/s mõõdeti tuule kiiruseks ka Rohuneeme ja Vaindloo, Osmussaare, Naissaare ja Pärnu-Sauga ilmajaamades.

Eile õhtul ulus kõige tugevam tuul Vaindlool ja Naissaarel, kus puhangud ulatusid üle 21 m/s.

13.40 Sünoptik: tuul vaibub alles pühapäevaks

Ilmateenistuse sünoptik rääkis kella 13.30 ajal Postimehele, et tuul täna tõenäoliselt tugevamaks ei lähe. Küll aga püsib maru öösel tugev ennekõike saartel ning Soome lahe idaosast hakkab tasapisi nõrgenema.

Tugev tuul püsib ka homme päeval – põhjarannikul jäävad puhangud 15 m/s kanti ning saartel võivad küündida kuni 20 m/s.

Kõige vaiksem on ööl vastu reedet, kuid reede ennelõunal tugevneb tuul taas. Tormine püsib ka laupäevbning tuule nõrgenemist on oodata alles pühapäeval.

13.22 Tormi tõttu on üle Eesti rikkelisi katkestusi juba üle 3000. Kõige rohkem on vooluta pärnumaalasi - kokku on elektrita 1060 majapidamist.

12.58 Äsja mandri ja saarte vahelise parvlaevaliikluse üle võtnud AS Tallinna Sadam andis teada, et Saaremaa liinil on tormi tõttu tühistatud parvlaev Ionas väljumised kell 12.40 ja 14.20 Kuivastu-Virtsu suunal ja kell 13.30 ja 15.30 Virtsu-Kuivastu suunal.

Ka Hiiumaa liinil peatati tormi ja madala veetaseme tõttu laevaliiklus. Parvlaev Regula reisid kell 13.00 Rohukülast Heltermaale ja kell 14.30 Heltermaalt Rohukülla on tühistatud.

Uus info järgmiste reiside toimumise kohta tuleb kell 15.30.

10.46 Praeguse seisuga on üle Eesti elektrita juba 1893 majapidamist ehk ligi 1000 võrra enam kui kaks tundi varem. Kõige rohkem maju on vooluta Valga- ja Võrumaal.

10.17 Tuul tegi eile õhtul kurja ka Lõuna-Eestis. Kella 20.05 ajal kukkus Palamuse vallas Nava külas murdunud puu sõitva auto peale. Teised möödasõitjad läksid appi ning auto vabastati puu alt.

Murdunud puid pidid teelt eemaldama ka Põlva-, Tartu- ja Jõgevamaa päästjad.

9.25 Tormituul tõi eile päästjatele kümneid väljakutseid. Päästeameti teatel sõitsid päästjad 27 korral tugevast tuulest põhjustatud sündmustele.

Peamiselt tuli päästjatel eemaldada elektriliinidele ja sõiduteele kukkunud puid.

Loe lisaks: Nõmmel kukkus puu tugeva tuule tõttu elektriliinidesse

Nõmmel Kraavi tänaval kukkus puu liinidele Allikas: Postimees

8. 40 Tugevate tuulepuhangute tõttu on kella 8.35 seisuga Elektrilevi kodulehe andmetel elektriühenduseta 956 majapidamist ning kõige rohkem katkestusi on Valgamaal (527), Ida-Virumaal (120) ja Jõgevamaal (99).

8.00 Kiirlaevadega Tallinna-Helsingi liini teenindav Lindaliin tühistas halbade ilmaolude tõttu kõik tänased reisid. Samuti on tühistatud homme hommikune väljumine Helsingist kell 8. Tugev tuul ei ole lasknud kiirlaevadel sõita juba alates eilsest.

Linda line'i kodulehel seisab, et laeva kaptenil on õigus tühistada reis hiljemalt tund enne väljumist. Laevad ei välju, kui tuule kiirus merel on üle 15 m/s ja laine kõrgus üle kahe meetri. Linda Line’i kassa teavitab kõiki reisijaid reisi mittetoimumisest sõnumi teel. Firma palub jälgida uudiseid Linda Line’i kodulehel enne reisi väljumist.

Lindaliini kaubamärgi Linda Line Express all sõidavad Tallinna ja Helsingi vahel kiirkatamaraanid Karolin ja Merilin.

7.30 Kihnu Veeteede teatel on täna seoses tugeva tuulega tühistatud reisiparvlaev Subsea väljumised kell 8.15 Sõrult ja kell 9.30 Triigilt.

Samuti on tühistatud reisiparvlaev Wrangö hommikused väljumised kell 7.30 Kelnasest ja kell 9 Leppneemest.

Tugeva tuule tõttu võib esineda häireid ka reisiparvlaev Kihnu Virve väljumistes. Sviby-Rohuküla liinil võib aga tekitada probleeme madal veetase.

7.10 Eile üle kogu Eesti möllanud maru teeb siinmail ilma ka täna. Kahe õhukeerise survel püsib kirdetuul Läänemere ääres tugev, õhk on jahe ja suhteliselt kuiv.

Ilm on pilves selgimistega peamiselt sajuta, pärastlõunal pilvisus hõreneb. Puhub kirdetuul 8-13, puhanguti 18, rannikul 12-17, puhanguti kuni 23 m/s. Õhusooja on 8 kuni 11 kraadi.

Ilmateenistus andis täna hommikul kella 6 paiku Eestile tugeva tuule tõttu esimese astme hoiatuse. Läänemere põhjaosas, Soome lahel, Väinamerel ja Liivi lahe põhjaosas puhub kirdetuul puhanguti 20 kuni 20 m/s. Laine kõrgus on 1,5 kuni 3 meetrit, avamerel kuni 4 meetrit, Väinamerel kuni 1,2 meetrit.