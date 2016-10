Välisministri Läti visiit keskendus Euroopa Liidule ja julgeolekule

Ligi rõhutas, et Eesti ja Läti on väga lähedased sõbrad, kellel on samad seisukohad välis- ja julgeolekuküsimustes ning tihe koostöö kõigis valdkondades.

Visiidi käigus kõneldi ettevalmistustest Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumiseks järgmise aasta teises pooles ning Läti kogemusest ELi eesistujana möödunud aastal, teatas välisministeerium.

Ligi tõdes, et Lätil on kogemust, mida Eestil pole. «Oleme tänulikud Läti kolleegidele, kes on seda meiega jaganud.» Ta rääkis, et Eesti eesistumise prioriteedid on julgeolek ja digitaalteemad, samuti keskendutakse Euroopa Liidu naabruspoliitikale, eriti idapartneritele.

Teemaks tõsteti ka Rail Balticu projekti hetkeseis ning Ligi kinnitas Eesti pühendumust sellele. «Tegemist on Balti riikide jaoks strateegiliselt olulise projektiga, mis ühendab meid ülejäänud Euroopaga,» sõnas ta.

Läti peaminister Māris Kučinskis ütles, et Rail Balticu projekt vajab Balti riikide koostööd, kirjutas BNS. «Balti riigid vajavad üksmeelt ja koostööd, et Rail Balticu projekt saaks edukalt ellu viidud,» sõnas Kučinskis kohtumisel.

Läti riigikantselei pressiesindaja Lita Juberte-Krumina ütles BNSile, et Kučinskis tõi esile Läti ja Eesti edukat tegevust selle projekti arendamisel.

Veel arutati kohtumistel Euroopa Liidu tulevikku ning olukorda Ühendkuningriigi EList lahkumise referendumi järel. Ühendkuningriigi tulevased suhted Euroopa Liiduga peaksid Ligi sõnul olema võimalikult lähedased ning mitmekülgsed.

Julgeoleku- ja kaitsekoostöö osas väljendas välisminister Ligi rahulolu Varssavis NATO tippkohtumisel tehtud otsuste täitmisega.

Ligi rõhutas, et Euroopa Liidu ühtse Venemaa-suunalise poliitikaga tuleb jätkata. «Paigalseis Vene-Ukraina konflikti lahendamisel ei anna alust senise kursi muutmiseks.»

Kohtumistel räägiti ka olukorrast Süürias, ÜRO uue peasekretäri valimisest, ELi suhetest Türgiga, rändekriisist ning ELi mitmeaastase finantsraamistikuga seonduvast.