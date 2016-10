Parvlaevadel müüakse taas ka Leedo lehe konkurenti

«Nüüd on mõlemad lehed ilusti müügil, just täna saadeti mulle pilt parvlaevalt Hiiumaa, kus mõlemad lehed on kenasti kõrvuti,» ütles neljapäeval BNSile Meie Maa peatoimetaja Veiko Visnapuu. «Tore, et saame Saaremaa väravas oma lehte müüa ja levitada.»

Visnapuu sõnul keelas ärimees Vjatšeslav Leedo parvlaevadel kaubandust ja toitlustust korraldaval Väinamere Teenindusel alates 2010. aastast Meie Maad müüa, sest see pakkus konkurentsi samuti Leedole kuuluvale Saarte Häälele.

«Lihtsalt Väinamere Teenindus ei võtnud meie lehte enam müüki,» sõnas Visnapuu. «Inimesed polnud sellega rahul, kirjutasid avaliku kirja eesotsas helilooja Erkki-Sven Tüüriga, et mis mõttes ei müüda, et see on ajakirjandusvabaduse piiramine. Aga sellest polnud tolku,» rääkis Visnapuu.

Ta meenutas, et Meie Maa pöördus Leedo keeldumise tõttu ka majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) ja sealt tuli 2014. aastal vastus, et väljaandeid tuleks võrdselt kohelda. «Pärast seda võttis Väinamere Teenindus meie lehe korraks isegi müüki - kuuks või pooleteiseks - kuid 2014. aasta lõpus viskas selle jälle välja põhjendusega, et «lehte ei osteta piisavalt».

Meie Maa keskmine tiraaž oli septembri 6500 eksemplari ja Saarte Häälel 4700 eksemplari.