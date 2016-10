Rõivas oma tooli kõikumisest: isegi tuuleiili pole olnud selles suunas

Küsimusele, kas ta tunnetas presidendivalimiste käigus, et tema tool kõigub, vastas Rõivas Vikerraadios, et Reformierakond on peaministri erakond, partei on võitnud riigikogu valimised, erakonna esimees on valitud väga suure mandaadiga partei etteotsa ja on saanud valimistel isiklikult ligi 16 000 häält ning sellises olukorras on päris keeruline ette kujutada, et mõne taolise teema pärast hakkab erakonna juhi tool kõikuma.

«Ei ole hetkekski isegi tuuleiili olnud selles suunas ja kohati on lausa naljakas lugeda, kust sellist asja saab võtta,» ütles Rõivas Vikerraadio otsesaates «Stuudios on peaminister».

Rõivas lisas ka, et kahe ja poole aasta jooksul, mil ta on Reformierakonda juhtinud, on erakond olnud kas kõige populaarsem või populaarsuselt teisel kohal. «Erakonnal on olnud palju raskemaid aegu. On olnud ajad, kus Reformierakonna keskmine toetus oli kuskil 11 protsendi juures. Sellega võrreldes me oleme ikka absoluutses tipus,» kinnitas ta.