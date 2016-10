10 olulist uudist, mida võiksid teada

Galerii: Eesti alistas Gibraltari 4:0, 18-aastaselt Mattias Käidilt kaks väravat

Eesti jalgpallikoondis pidas täna enda teise kohtumise 2018. aasta MM-valiksarjas, kui koduväljakul alistati Gibraltar 4:0. Eesti koondise peatreenerina tööd alustanud Martin Reimi debüütmängus lõid väravad 18-aastane Mattias Käit (47. ja 70. minut), Konstantin Vassiljev (62.) ja Sergei Mošnikov (88.). H-alagrupi tabeliseis 2. vooru järel: 1. Belgia 6 punkti, 2. Kreeka 6, 3. Bosnia ja Hertsegoviina 3, 4. Eesti 3, 5. Küpros 0, 6. Gibraltar 0. Kui Eesti ei suutnud avapoolajal vastaste kaitset lahti muukida, siis peatreener Martin Reimi sõnul poolajal mingit paanikat ei olnud. «Hullu ei olnud midagi. Esimese poolaja algus oli päris hea. Vahepeal meie rünnakud natuke vaibusid. Me ei suutnud ära kasutada ääretsoone, mida meile pakuti,» tunnistas Reim. «Andsime poolajal paar nõuannet äärepoolkaitsjatele (Siim) Lutsule ja (Sergei) Zenjovile. Tuli tempot üleval hoida ja teadsime, et meie ründajad on kiiruses vastaste kaitseliinist üle. Pidime tsoone ründama. Olime selles tublid, eriti teisel poolajal.»